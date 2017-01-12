Подробности избиения помощника машиниста в Киеве: мужчине пришлось удалить селезенку

Помощнику машиниста, на которого напали неизвестные, пришлось удалить селезенку. Об этом говорится в сообщении на сайте Юго-западной железной дороге.

Напомним, седьмого января в 17:27 на остановочной платформе Протасов Яр перегона Киев-Товарный – Киев-Московский, при попытке нарисовать граффити на электропоезде, неизвестные напали на помощника машиниста, который сделал им замечание.

ЧП произошло при отправлении пригородного электропоезда Киев-Яготин. Два посторонних человека попытались закрасить электропоезд, однако им помешал помощник машиниста, сделав им замечание.

При закрытии дверей электропоезда, когда работник железной дороги прошел по платформе, чтобы сообщить машинисту об окончании посадки, хулиганы брызнули железнодорожнику из газового баллончика в глаза, сбили его с ног и избили ногами. После вмешательства пассажиров преступники скрылись.

Машинист электропоезда вызвал скорую помощь по ст. "Дарница". В областной больнице пострадавшему промыли глаза и удалили селезенку. Правоохранители ведут расследование преступления.