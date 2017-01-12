Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости в Киеве Происшествия
Подробности избиения помощника машиниста в Киеве: мужчине пришлось удалить селезенку http://www.segodnya.ua/img/article/7877/9_main.1484232011.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7877/9_tn.1484232011.jpg Происшествия Двое хулиганов пытались разрисовать электричку граффити  

Подробности избиения помощника машиниста в Киеве: мужчине пришлось удалить селезенку

Сегодня, 16:39

Двое хулиганов пытались разрисовать электричку граффити

 

В областной больнице пострадавшему промыли глаза и удалили селезенку
В областной больнице пострадавшему промыли глаза и удалили селезенку. Автор фото: Григорий Салай, "Сегодня"

Помощнику машиниста, на которого напали неизвестные, пришлось удалить селезенку. Об этом говорится в сообщении на сайте Юго-западной железной дороге.

Напомним, седьмого января в 17:27 на остановочной платформе Протасов Яр перегона Киев-Товарный – Киев-Московский, при попытке нарисовать граффити на электропоезде, неизвестные напали на помощника машиниста, который сделал им замечание.

ЧП произошло при отправлении пригородного электропоезда Киев-Яготин. Два посторонних человека попытались закрасить электропоезд, однако им помешал помощник машиниста, сделав им замечание.

При закрытии дверей электропоезда, когда работник железной дороги прошел по платформе, чтобы сообщить машинисту об окончании посадки, хулиганы брызнули железнодорожнику из газового баллончика в глаза, сбили его с ног и избили ногами. После вмешательства пассажиров преступники скрылись.

Машинист электропоезда вызвал скорую помощь по ст. "Дарница". В областной больнице пострадавшему промыли глаза и удалили селезенку. Правоохранители ведут расследование преступления.
расследование, граффити, правоохранители, хулиганы, протасов яр, машинист, избили, сбили
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

Разбойников задержали по "горячим следам"

Под Киевом два разбойника с ножом напали на инвалида

Сегодня, 15:43

Потерпевшего ударили ножом по горлу

Происшествия

Мужчине стало плохо после избиения. Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Киеве избили помощника машиниста пригородной электрички

Сегодня, 14:28

Сейчас пострадавший находится в больнице  

Мир

Граффити на стене дома Ронды Роузи

Вандалы разрисовали стену дома Ронды Роузи

Сегодня, 13:02

31 декабря Роузи проиграла чемпионский бой бразильянке Аманде Нуньес

Происшествия

Собака сильно пострадала

В Киеве нашли избитую до полусмерти собаку в дорогом ошейнике

9 Января, 10:20

Хозяев животного ищут  

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.