Подробности кровавого убийства женщины в Киеве: рядом с телом лежала сумка и разбитая бутылка (фото)
Правоохранителей вызвала соседка, которая вышла на прогулку с собакой
Правоохранители расследуют убийство женщины в Дарницком районе Киева.
Напомним, около пяти часов утра по улице Декабристов прохожие обнаружили женщину с разбитой головой.
В дежурную часть Дарницкого управления полиции позвонила киевлянка и сообщила, что на улице увидела окровавленную женщину.
На место выехала следственно-оперативная группа, которая выяснила: правоохранителей вызвала соседка, которая вышла на прогулку с собакой. Рядом с окровавленной женщиной лежала сумка и разбитая бутылка.
Полиция устанавливает возможных свидетелей и очевидцев происшествия и разыскивает злоумышленника.
Следственным отделом Дарницкого управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в Киеве возле дома по улице Декабристов, 3-Б произошло убийство. Посреди ночи жители услышали ссору в доме между девушкой и парнем. Люди вызвали полицию, чтобы их успокоить. Патрульные успокоили пару и уехали. А утром прохожие в пешеходной зоне обнаружили труп девушки.
Напомним, под Киевом мужчина во время попойки убил собственного отца.
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