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Подробности кровавого убийства женщины в Киеве: рядом с телом лежала сумка и разбитая бутылка (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7895/6_main.1484751919.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7895/6_tn.1484751919.jpg Происшествия Правоохранителей вызвала соседка, которая вышла на прогулку с собакой

Подробности кровавого убийства женщины в Киеве: рядом с телом лежала сумка и разбитая бутылка (фото)

Сегодня, 17:04

Правоохранителей вызвала соседка, которая вышла на прогулку с собакой

Правоохранители расследуют убийство женщины в Дарницком районе Киева.

Напомним, около пяти часов утра по улице Декабристов прохожие обнаружили женщину с разбитой головой.

В дежурную часть Дарницкого управления полиции позвонила киевлянка и сообщила, что на улице увидела окровавленную женщину.

На место выехала следственно-оперативная группа, которая выяснила: правоохранителей вызвала соседка, которая вышла на прогулку с собакой. Рядом с окровавленной женщиной лежала сумка и разбитая бутылка.

Полиция устанавливает возможных свидетелей и очевидцев происшествия и разыскивает злоумышленника.

Следственным отделом Дарницкого управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Киеве возле дома по улице Декабристов, 3-Б произошло убийство. Посреди ночи жители услышали ссору в доме между девушкой и парнем. Люди вызвали полицию, чтобы их успокоить. Патрульные успокоили пару и уехали. А утром прохожие в пешеходной зоне обнаружили труп девушки.

Напомним, под Киевом мужчина во время попойки убил собственного отца.
убийство, труп, бутылка, соседка, уголовное производство, патрульные
Источник:

"Сегодня"

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