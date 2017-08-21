Подробности крупного пожара в Киеве: ресторан тушат 85 спасателей

Стали известны подробности пожара в Киеве на проспекте Победы.

Как сообщили в пресс-службе ГС ЧС, 21 августа в 16:50 в Киеве на проспекте Победы, 42 в парке им. Пушкина в одноэтажном отдельно стоящем здании ресторана "Шам" возник пожар, площадь которого составляет около 500 кв. м.

В 17:22 пожар был локализован.

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

К тушению привлечены 18 единиц техники и 85 человек личного состава.

На месте пожара работает оперативная группа Главного управления ГС ЧС в Киеве.

Напомним, несколько дней назад в Святошинском районе Киева произошло ЧП. Жители заметили огромный черный столб дыма – его было видно за несколько километров. Как рассказали нам в ГС ЧС Киева, вызов поступил с ул. Чистяковской. "Возле завода, который расположен рядом, возник пожар на открытой территории – загорелись покрышки на площади около 150 кв. м, а их горение сопровождается сильным задымлением", – рассказали нам в службе.