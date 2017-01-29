Подробности массового ДТП в Киеве: перекрытая дорога и трое пострадавших (фото)

В минувшую субботу около 23.00 на проспекте Победы произошло массовое ДТП. В аварии "поучаствовали" 7 авто (причем, три из них марки "Фольксваген"), пострадали три человека, а движение в сторону центра города было перекрыто около двух часов.

Как рассказывают очевидцы, водитель на легковушке "Фольксваген" двигался в направлении центра города и приостановился недалеко от станции метро "Политехнический институт", включил аварийку и ждал, когда другая машина освободит место для парковки. В этот момент в него под углом врезался микроавтобус "Фольксваген Транспортер". От удара стоящую легковушку развернуло и машина зацепила еще и "Фольксваген Поло".

На этом происшествия не закончились: рядом с уже произошедшей тройной аварией столкнулось еще несколько авто – "Хюндай", "Тойота" и "Киа". Также свидетели говорят, что повреждения якобы получило и еще одно (седьмое по счету) авто, но они были несущественными и водитель сразу уехал с места ДТП. Сами водители рассказывают, что аварийные машины примерно на два часа полностью заблокировали движение по проспекту Победы в сторону центра. Впрочем, отдают должное и сотрудникам патрульной полиции Киева: чтобы на месте ДТП не скапливались авто, копы регулировали движение еще в районе Шулявки.

Все обстоятельства и причины массовой аварии предстоит выяснить следствию.