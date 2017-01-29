Подробности массового отравления детей под Киевом: спецкомиссия осмотрела пищеблоки в садике и школе

Сегодня, 20:58

Ближе к выходным ситуация стабилизировалась

Под Киевом массово отравились дети
Под Киевом массово отравились дети

В Киевской области — массовое отравление детей. "В двух районах области произошло массовое отравление детей. В Броварском районе в детском саду села Гоголев отравились 11 детей и двое взрослых. В городе Вышгороде в школе №3 отравились 26 детей, трое госпитализированы. У детей высокая температура, рвота. Родителей предупредили о необходимости обращаться за медпомощью при первых симптомах. Лечебные учреждения Броваров, Вышгорода, Боярки приведены в состояние повышенной готовности", — написал на своей страничке в Facebook губернатор Киевской области Александр Горган.

По его словам, в пятницу в больницы начали обращаться дети, которые ели в детском саду и школе.

Впрочем, как заверила "Сегодня" Елена Матвиенко, и. о. начальника ГУ Госпродпотребслужбы в Киевской области, ближе к выходным ситуация стабилизировалась.

"В пятницу в больницы начали массово обращаться жители. В Вышгородском районе заболело трое деток, они в больнице, но их состояние уже улучшается. Новых случаев заболевания не зафиксировано. А из Броварского района, из детского садика, в больницу поступил всего один ребенок. Да, обращений было много, но в больницу люди не пошли, дети лечатся дома. Есть подозрение на отравление, но его источник пока не установлен. Сразу же в пятницу была создана спецкомиссия, которая с выездом на место осмотрела пищеблоки в садике и школе, но ничего подозрительного не выявлено. Возможно, это ротавирусное заболевание, но пока это не подтверждается, ждем результаты анализов", — говорит Елена Матвиенко.
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Автор:

Александр Марущак

Источник:

"Сегодня"

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