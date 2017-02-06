Подробности ночного ДТП на Почтовой в Киеве: аварию могли спровоцировать скорость и снег (фото)

Стали известны подробности аварии в Киеве, в которой перевернулся автомобиль.

Напомним, сегодня около полуночи, когда в Киеве уже начался сильный снегопад, в районе Почтовой площади произошло серьезное ДТП с опрокидыванием. По предварительным данным, молодой парень за рулем внедорожника "Фольксваген Туарег" двигался по Набережно-Крещатицкой и хотел повернуть перед Почтовой площадью в сторону Крещатика.

По какой-то причине он не справился с управлением, авто смяло около 10 метров металлического отбойника, после чего перевернулось и "приземлилось" на крышу. Водитель в ДТП серьезных травм не получил.

Не исключено, что причиной аварии могла стать высокая скорость, которая особенно опасна при плохих погодных условиях. Хотя водитель говорил, что он двигался не слишком быстро.

К слову, на место ДТП приезжали и дорожные службы района, которые заверили, что дорога была обработана противогололедными средствами.