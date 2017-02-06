Подробности ночного ДТП на Почтовой в Киеве: аварию могли спровоцировать скорость и снег (фото)

Сегодня, 11:40

Авто смяло около 10 метров металлического отбойника, водитель серьезных травм не получил 


Ночная авария в Киеве. Фото: А. Ракитин

Ночная авария в Киеве. Фото: А. Ракитин

Ночная авария в Киеве. Фото: А. Ракитин

Ночная авария в Киеве. Фото: А. Ракитин

Ночная авария в Киеве. Фото: А. Ракитин

Ночная авария в Киеве. Фото: А. Ракитин

Ночная авария в Киеве. Фото: А. Ракитин

Ночная авария в Киеве. Фото: А. Ракитин

Ночная авария в Киеве. Фото: А. Ракитин

Ночная авария в Киеве. Фото: А. Ракитин

Ночная авария в Киеве. Фото: А. Ракитин

Ночная авария в Киеве. Фото: А. Ракитин

Ночная авария в Киеве. Фото: А. Ракитин

Стали известны подробности аварии в Киеве, в которой перевернулся автомобиль.

Напомним, сегодня около полуночи, когда в Киеве уже начался сильный снегопад, в районе Почтовой площади произошло серьезное ДТП с опрокидыванием. По предварительным данным, молодой парень за рулем внедорожника "Фольксваген Туарег" двигался по Набережно-Крещатицкой и хотел повернуть перед Почтовой площадью в сторону Крещатика.

По какой-то причине он не справился с управлением, авто смяло около 10 метров металлического отбойника, после чего перевернулось и "приземлилось" на крышу. Водитель в ДТП серьезных травм не получил.

Не исключено, что причиной аварии могла стать высокая скорость, которая особенно опасна при плохих погодных условиях. Хотя водитель говорил, что он двигался не слишком быстро.

К слову, на место ДТП приезжали и дорожные службы района, которые заверили, что дорога была обработана противогололедными средствами.
ДТП, снег, снегопад, фольксваген, почтовая площадь, за рулем
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

На Почтовой площади произошло ДТП

В Киеве "Фольксваген" вылетел с дороги в отбойник и опрокинулся на крышу

Сегодня, 10:47

Свидетели аварии утверждают, что водитель и пассажиры были очень пьяны  

Транспорт

Киев стоит в пробках

Киев парализовали 10-балльные пробки

Сегодня, 09:15

На дорогах много ДТП, потому через час проезд еще не станет свободнее

Происшествия

В Киеве Skoda на полном ходу вылетела в дерево

Вчера, 22:45

На месте работает полиция

Происшествия

В Киеве и под городом массово разбиваются авто из-за плохой погоды

Вчера, 20:32

На Дарницком мосту водитель за рулем микроавтобуса не справился с управлением, авто вылетело с дороги и повисло на отбойнике  

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования