Подробности ночного пожара в Киеве: возгорание произошло на остановке маршруток, которые едут в сторону Окружной

Сегодня, 09:55

Пожарные разобрали 50 кв. м обгоревшей крыши и стену постройки, никто из людей не пострадал

 

Пожар не имеет отношения к скоростному трамваю
Пожар не имеет отношения к скоростному трамваю

Стали известны подробности ночного пожара на Борщаговке в Киеве. Как заверили нас в КП "Киевпастранс", пожар не имеет отношения к скоростному трамваю.

"Линия скоростного не пострадала, пожара на станции "Ромена Роллана" не было, возгорание произошло на остановке маршруток, которые курсируют в сторону Окружной", – сообщили нам в КП "Киевпастранс".

В столичной ГСЧС "Сегодня" рассказали, что возгорание произошло в одноэтажном торговом павильоне по адресу Ромена Роллана, 2.

"Вызов поступил на пульт диспетчера в 00.45 ночи. На место выехали спасатели. Горело одноэтажное строение из металлопластика, обшитого деревом размером 10 на 30 метров. Пожарные разобрали 50 кв. метров обгоревшей крыши и стену постройки. Никто из людей не пострадал. Причины возгорания установят правоохранители", – сообщили "Сегодня" в столичной ГСЧС.
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Автор:

Александр Марущак

Источник:

"Сегодня"

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