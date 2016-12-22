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Подробности ночного сноса ларьков в Киеве: в драке возле КПИ пострадали пять человек http://www.segodnya.ua/img/article/7819/51_main.1482402853.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7819/51_tn.1482402853.jpg Происшествия Демонтажные работы приостановили

Подробности ночного сноса ларьков в Киеве: в драке возле КПИ пострадали пять человек

Сегодня, 12:30

Демонтажные работы приостановили

На место противостояния приезжала &quot;скорая&quot;
На место противостояния приезжала "скорая"

Во время очередного сноса ларьков возле станции метро "Политехнический институт" сегодня ночью дежурили около 150 правоохранителей, сообщает ГУ НП Киева.

"Когда на место прибыла спецтехника, владельцы МАФов заблокировали ее, а затем возник конфликт между предпринимателями и представителями благоустройства. Вскоре на место происшествия прибыл народный депутат Украины с группой лиц. Чтобы не допустить физического противостояния и массовой драки, правоохранители вынуждены были вмешаться в ситуацию", – сообщили в столичной полиции.

В итоге, демонтажные работы не проводили и через некоторое время участники событий разошлись.

Всего к правоохранителям Киева поступило пять сообщений от врачей о помощи пострадавшим на ул. Политехнической, из них двое – работники полиции, а также более 10 сообщений об этих событиях.

Все сведения соответствующим образом зарегистрированы. Решается вопрос о правовой квалификации событий.
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Источник:

"Сегодня"

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