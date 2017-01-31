Подробности ночного убийства на Оболони: задержанные мужчины до сих пор невменяемы после выпитого

Следователям придется провести ряд экспертиз, чтобы установить, кто из троих мужчин нанес смертельный удар

Стал известны подробности ночного убийства на улице Приорской (бывшая ул. Полупанова) возле одного из магазинов на столичной Оболони.

Напомним, трое мужчин напали на киевлянина 1984 года рождения и нанесли ему смертельный удар ножом, после чего разбежались. Двоих из них, в окровавленной одежде, патрульные задержали по горячим следам и доставили в полицию Оболонского района.

Как рассказали нам в полиции, двое мужчин, которые были задержаны патрульными, до сих пор находятся в невменяемом состоянии после сильного алкогольного опьянения и их пока трудно допрашивать. Личность третьего подозреваемого установлена, сейчас ведутся его поиски.

Следователям придется провести ряд экспертиз, чтобы установить, кто из троих мужчин нанес смертельный удар. Решается вопрос об открытии уголовного производства.