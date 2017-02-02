Подробности ночной аварии в Киеве: все погибшие были студентами

Сегодня, 13:27

Водитель не справился с управлением, иномарка наехала на бордюрный камень, а затем ее отбросило на припаркованный грузовик

 

Все погибшие - 1995 года рождения, студенты. Фото: facebook.com/MNSKyiv
Все погибшие - 1995 года рождения, студенты. Фото: facebook.com/MNSKyiv

Киевская полиция сообщила подробности аварии, в которой погибли три человека.

Дорожно-транспортное происшествие произошло ночью в Днепровском районе возле АЗС: "БМВ" въехал в отбойник, а потом авто отбросило на припаркованный грузовик.

Сообщение о ДТП на проспекте Ватутина неподалеку от автозаправочной станции поступило в дежурную часть столичной полиции в 01:35.

Следственно-оперативная группа обследовала место происшествия, опросила очевидцев и близких пострадавших. По предварительной информации, автомобиль "БМВ" двигался по проспекту Ватутина от Московского моста в направлении бульвара Перова. Водитель не справился с управлением – и в результате иномарка наехала на бордюрный камень, а затем ее отбросило на припаркованный грузовой автомобиль "Рено".

Водитель и пассажир "БМВ" погибли на месте, еще один пассажир скончался в больнице. Все погибшие – 1995 года рождения, студенты.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. В рамках уголовного производства следователи устанавливают механизм ДТП.
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Источник:

"Сегодня"

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