Подробности ограбление 10-летнего школьника в Киеве: полиция озвучила приметы разбойника с ножом

Столичная полиция разыскивает мужчину, который на днях ограбил 10-летнего школьника, отобрав у него мобильный телефон, сообщили в ГУ НП Киева.

Напомним, мальчик зашел в подъезд жилого дома, где мужчина потребовал у него телефон. Ребенок отрицал его наличие. Тогда злоумышленник обыскал карманы ребенка, забрал телефон и убежал.

Правоохранители Святошинского управления полиции за совершение преступления разыскивают мужчину: на вид до 30-ти лет, рост 170-175 см, среднего телосложения. Нападавший был одет в коричневую дубленку, темные джинсы и шапку.

Следственным отделом сведения о данном событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины.

Если вы имеете информацию об этом событии или стали ее свидетелем, позвоните по телефонам: (044) 424-03-41, (044) 423-90-76 или 102.