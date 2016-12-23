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Подробности потасовки на Харьковском массиве: в ход пошли кирпичи и огнетушители (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7824/38_main.1482492954.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7824/38_tn.1482492954.jpg Происшествия Предприниматели начали возводить баррикады, началась толкотня, были попытки заблокировать движение 

Подробности потасовки на Харьковском массиве: в ход пошли кирпичи и огнетушители (видео)

Сегодня, 13:50

Предприниматели начали возводить баррикады, началась толкотня, были попытки заблокировать движение 


Видео: Facebook / Serge Myroniuk

В полиции Киева рассказали подробности потасовки во время сноса рынка из МАФов недалеко от станции метро "Харьковская".

"На месте происшествия, по предварительной информации, выяснилось, что конфликт возник между представителями рынка и общества, которое арендует землю. Арендатор нанял людей и привез строительную технику для установки забора. На это предприниматели начали возводить баррикады. В результате возник конфликт, началась толкотня, в ход пошли кирпичи и огнетушители. Также были попытки заблокировать движение", – сообщают в Отделе коммуникации полиции Киева.

Отмечается, что сейчас ситуация стабилизирована. На месте работает следственно-оперативная группа. Информация о количестве пострадавших уточняется. В настоящее время полиция получила три сообщения от врачей о помощи гражданам.

Видео: Facebook / Serge Myroniuk

Напомним, сегодня рано утром в Киеве начали снос МАФов на Ревуцкого, 40. Возмущенные киевляне, которые работают в ларьках на Харьковском массиве, пытались остановить погром и предотвратить строительство жилого комплекса на месте рынка.

В результате конфликта произошла потасовка. 
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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