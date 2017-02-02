Подробности пожара в киевской новостройке: огонь тушили 24 спасателя

Стали известны подробности о пожаре в новостройке на бул. Кольцова в Киеве.

1 февраля в 15:31 на пункт связи Главного управления поступило сообщение, что из подвала новостройки по бул. Кольцова идет дым.

Спасатели установили, что в подвальном помещении горят строительные материалы. В 16:10 пожарные локализовали пожар на площади 60 кв. м, а уже в 16:21 пожар был ликвидирован.

Жертв и пострадавших во время пожара нет.

На месте происшествия работало 6 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 24 человека личного состава.

Причины возникновения пожара установит следствие.

Напомним, в селе Веселиновка Киевской области вчера утром загорелся частный дом в Казацком переулке. Спасателей на место происшествия вызвали в 11:43. На месте пожара было установлено, что горит стена на площади 1 кв.м. Во время тушения обнаружен труп хозяина дома.