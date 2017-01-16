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Подробности самоубийства ребенка под Киевом: девочка оставила родным записку http://www.segodnya.ua/img/article/7887/54_main.1484581912.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7887/54_tn.1484581912.jpg Происшествия По факту гибели 14-летней школьницы открыто уголовное производство

Подробности самоубийства ребенка под Киевом: девочка оставила родным записку

Сегодня, 17:50

По факту гибели 14-летней школьницы открыто уголовное производство

Девочка выбросилась с шестого этажа. Фото: vi.ill.in.ua
Девочка выбросилась с шестого этажа. Фото: vi.ill.in.ua

В полиции Киевской области сообщили детали смертельного ЧП, которое произошло 15 января в городе Украинка Киевской области. Напомним, там с балкона 6 этажа выпрыгнула и погибла 14-летняя школьница.

"Установлено, что несовершеннолетняя проживала вместе с родителями в селе Триполье, а училась в одной из школ Украинки. В воскресенье она выпрыгнула с общего балкона 6 этажа местной многоэтажки. Погибшая оставила родителям записку, в которой просила никого не винить в ее смерти", – сообщают в ГУ НП Киевской области.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства, которые толкнули ребенка на такой ужасный поступок. Проверяются разные версии. По факту открыто уголовное производство по ст. 115 "Умышленное убийство" Уголовного Кодекса с дополнительной квалификацией "самоубийство". Следствие продолжается.
самоубийство, школьница, несовершеннолетняя, обстоятельства, уголовное производство
Автор:

Наталья Мамчур

Источник:

"Сегодня"

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