Подробности самоубийства ребенка под Киевом: девочка оставила родным записку

В полиции Киевской области сообщили детали смертельного ЧП, которое произошло 15 января в городе Украинка Киевской области. Напомним, там с балкона 6 этажа выпрыгнула и погибла 14-летняя школьница.

"Установлено, что несовершеннолетняя проживала вместе с родителями в селе Триполье, а училась в одной из школ Украинки. В воскресенье она выпрыгнула с общего балкона 6 этажа местной многоэтажки. Погибшая оставила родителям записку, в которой просила никого не винить в ее смерти", – сообщают в ГУ НП Киевской области.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства, которые толкнули ребенка на такой ужасный поступок. Проверяются разные версии. По факту открыто уголовное производство по ст. 115 "Умышленное убийство" Уголовного Кодекса с дополнительной квалификацией "самоубийство". Следствие продолжается.