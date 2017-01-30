Подробности самоубийства сотрудника СБУ: возле тела нашли предсмертную записку

Сегодня, 13:16

Военная прокуратура начала досудебное расследование по факту доведения до самоубийства старшего прапорщика

Начато расследование по факту доведения до самоубийства. Фото:Dnepr.info
Начато расследование по факту доведения до самоубийства. Фото:Dnepr.info

По факту смерти сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) начато уголовное производство по ч. 1 ст. 120 УК Украины – доведение до самоубийства.

Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

"Военной прокуратурой Киевского гарнизона Центрального региона Украины внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту доведения до самоубийства старшего инспектора сектора режимно-секретного отдела Украинского научно-исследовательского института специальной техники и судебных экспертиз Службы безопасности Украины (ч. 1 ст. 120 УК Украины). Установлено, что в помещении указанного института обнаружен труп старшего прапорщика с огнестрельным ранением головы", – говорится в сообщении.

В прокуратуре отмечают, что на месте происшествия нашли предсмертную записку, составленную от имени погибшего военнослужащего, пистолет Макарова, семь патронов к нему, пулю и гильзу.

Напомним, 29 января в Киеве застрелился сотрудник Службы безопасности Украины. Трагедия произошла около 17:00 в здании Департамента охраны государственной тайны и лицензирования ведомства.  

По предварительной информации СБУ, самоубийство произошло на бытовой почве и не связано со служебной деятельностью военнослужащего. 
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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