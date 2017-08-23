Подробности скандала с картой без Крыма и части Донбасса: чиновница уходит с должности

Сегодня, 16:58

За карту отвечал отдел культуры Броварского горсовета

Скандальная карта. Фото: facebook.com/dmytro.linko
Скандальная карта. Фото: facebook.com/dmytro.linko

Глава отдела культуры Броварского горсовета Инна Савченко уходит с должности после инцидента с размещением на сцене перед зданием горсовета карты Украины без Крыма и оккупированных районов Луганской и Донецкой областей.

Это в комментарии hromadske.ua подтвердила сама Савченко.

"Я не сразу увидела, что на баннере карта. Она не из Броваров, я не могу сказать, откуда ее нам привезли, чтобы не подставлять людей. Я беру ответственность на себя, потому что за это отвечал отдел культуры. Сейчас я буду давать показания в полиции", – сказала она.

Депутат Броварского горсовета от "ДемАльянса" Олег Берестовой сказал, что по поводу этого инцидента будет проводиться служебное расследование.

"Я узнал о карте из Facebook. Мы завесили ее, дождались полицию, проследили, чтобы сняли. Мне секретарь горсовета сказал, что карту не заказывали и не покупали. Начальник культуры об этом не знала. Вроде как ее одолжили где-то в Черкассах, но еще будут проводить служебное расследование", – рассказал депутат.

Напомним, перед горсоветом в Броварах вывешивали карту Украины без Крыма и оккупированного Донбасса. Сейчас ее заменили другим баннером. Карту сняли правоохранители и забрали для проведения следственных действий.
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