Подробности смертельного ДТП на Ватутина в Киеве: еще один пострадавший умер на пути в больницу

Сегодня, 10:33

BMW столкнулся с грузовиком, припаркованным на территории автозаправки

 

Легковушка врезалась в фуру на заправке. Фото: facebook.com/MNSKyiv
Легковушка врезалась в фуру на заправке. Фото: facebook.com/MNSKyiv

Стали известны подробности ДТП в Киеве, в котором погибли три человека.

2 февраля в 1:35 в дежурную часть службы спасения Киева поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии по пр. Генерала Ватутина, 16-А.

16174740_1264530946960178_4580123405775524389_n

Фото: facebook.com/MNSKyiv

Выяснилось, что автомобиль BMW столкнулся с грузовиком, который был припаркован на территории автозаправочной станции. В результате аварии тела двух погибших зажало между сиденьями и панелью приборов. Еще один человек пострадал.

16427219_1264530953626844_487194443273082261_n

Фото: facebook.com/MNSKyiv

Спасатели достали тела водителя и пассажира из изуродованной машины и передали спецслужбе. Пострадавшего передали медикам, но, как стало известно впоследствии, он скончался на пути в больницу.

Напомним, вчера под Киевом водитель автомобиля "Хонда", выезжая из Гостомеля на трассу Киев-Ковель, не пропустил фуру и совершил столкновение. Как оказалось, водитель "Хонды" находился в нетрезвом состоянии. Мужчину госпитализировали с травмами обеих ног.
ДТП, спасатели, погибли, тела, ватутина, автомобиль, BMW
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

Жуткое ДТП в Киеве: "БМВ" врезался в фуру, два человека погибли

Сегодня, 09:32

Двигатель вылетел на 25 метров  

Происшествия

В Киеве произошло похищение человека и угон авто с погоней и ДТП

Сегодня, 01:28

На месте работает оперативно-следственная группа

Происшествия

Масштабное ДТП в Киеве на Харьковском шоссе: трое пострадавших, один из водителей сбежал

Вчера, 22:29

На месте работают полиция и оперативно-следственная группа

Происшествия

Автомобиль перевернулся

Под Киевом легковушка врезалась в отбойник и перевернулась

Вчера, 17:07

Водитель не справился с управлением на Бориспольской трассе

Происшествия

Под Киевом маршрутка врезалась в припаркованный грузовик

Вчера, 14:05

Водителя с травмой головы и ушибами отвезли в больницу  

Происшествия

Под Киевом пьяный водитель легковушки влетел в фуру

Вчера, 08:46

Столкновение произошло на трассе Киев-Ковель, водитель получил травмы ног  

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования