Подробности смертельного ДТП на Ватутина в Киеве: еще один пострадавший умер на пути в больницу
BMW столкнулся с грузовиком, припаркованным на территории автозаправки
Стали известны подробности ДТП в Киеве, в котором погибли три человека.
2 февраля в 1:35 в дежурную часть службы спасения Киева поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии по пр. Генерала Ватутина, 16-А.
Фото: facebook.com/MNSKyiv
Выяснилось, что автомобиль BMW столкнулся с грузовиком, который был припаркован на территории автозаправочной станции. В результате аварии тела двух погибших зажало между сиденьями и панелью приборов. Еще один человек пострадал.
Фото: facebook.com/MNSKyiv
Спасатели достали тела водителя и пассажира из изуродованной машины и передали спецслужбе. Пострадавшего передали медикам, но, как стало известно впоследствии, он скончался на пути в больницу.
Напомним, вчера под Киевом водитель автомобиля "Хонда", выезжая из Гостомеля на трассу Киев-Ковель, не пропустил фуру и совершил столкновение. Как оказалось, водитель "Хонды" находился в нетрезвом состоянии. Мужчину госпитализировали с травмами обеих ног.
Комментарии