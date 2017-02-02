Подробности смертельного ДТП на Ватутина в Киеве: еще один пострадавший умер на пути в больницу

Стали известны подробности ДТП в Киеве, в котором погибли три человека.

2 февраля в 1:35 в дежурную часть службы спасения Киева поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии по пр. Генерала Ватутина, 16-А.

Фото: facebook.com/MNSKyiv

Выяснилось, что автомобиль BMW столкнулся с грузовиком, который был припаркован на территории автозаправочной станции. В результате аварии тела двух погибших зажало между сиденьями и панелью приборов. Еще один человек пострадал.

Фото: facebook.com/MNSKyiv

Спасатели достали тела водителя и пассажира из изуродованной машины и передали спецслужбе. Пострадавшего передали медикам, но, как стало известно впоследствии, он скончался на пути в больницу.

Напомним, вчера под Киевом водитель автомобиля "Хонда", выезжая из Гостомеля на трассу Киев-Ковель, не пропустил фуру и совершил столкновение. Как оказалось, водитель "Хонды" находился в нетрезвом состоянии. Мужчину госпитализировали с травмами обеих ног.