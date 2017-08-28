Подробности смертельного ДТП с велосипедистом в Киеве: без отца остались двое детей

Светофор на перекрестке работал, и водитель не мог не заметить его сигналов

Стали известны подробности смертельного ДТП с велосипедистом в Киеве.

Напомним, вчера вечером на перекрестке ул. Газопроводной и новой Кольцевой дороги на Оболонь водитель BMW (с еврономерами) сбил насмерть велосипедиста.

По информации очевидцев, машина двигалась на большой скорости в сторону Гостомельского КП и буквально снесла человека с велосипедом на перекрестке (он, скорей всего, переходил дорогу, ведя рядом с собой велосипед), остановившись за ним в метрах 50-60. В салоне находилась семья водителя. Сам он отказался что-либо комментировать.

На место трагедии приехали родственники погибшего мужчины. По их словам, ему было всего сорок лет, без отца остались двое детей. На месте валялся искореженный от удара велосипед с отлетевшим седлом и передним колесом. Кстати, светофор на перекрестке работал, и водитель не мог не заметить его сигналов.

Полиция проводит расследование и должна установить причины смертельного ДТП.

Напомним, в начале августа в Киеве на улице Академика Ефремова, 8 (Академгородок) произошло ДТП с участием велосипедиста и пригородной маршрутки №392 (г. Ирпень (железнодорожный вокзал) – ст. м. "Академгородок"). Велосипедист залетел под маршрутку и с тяжелыми травмами был госпитализирован.