Подробности смерти военного под Киевом: тело бойца нашли с ранением головы и туловища

Сегодня, 14:14

На месте происшествия нашли пистолет Макарова, два магазина к ПМ, 14 патронов, две пули и гильзы, квитанции из ломбарда и предсмертную записку

Под Киевом погиб военный. Фото: AFP
Под Киевом погиб военный. Фото: AFP

Военная прокуратура Киевского гарнизона открыла уголовное производство по факту гибели военнослужащего в городе Васильков (ч. 1 ст. 115 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба Военной прокуратуры Центрального региона Украины.

"Установлено, что 17 апреля около 17.00 в воинской части найдено без признаков жизни тело военнослужащего с огнестрельным ранением головы и туловища. На месте происшествия обнаружены и изъяты пистолет Макарова, два магазина к ПМ, 14 патронов, две пули и гильзы, квитанции из ломбарда и предсмертную записку. Тело погибшего направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы", – раскали в прокуратуре.

Военнослужащий занимал должность старшего техника группы регламента и ремонта электронной автоматики технически-эксплуатационной части авиационной техники воинской части.

Первоочередные следственные действия проводит Военная прокуратура Киевского гарнизона. После этого досудебное расследование передадут следователям Нацполиции Украины.

Как сообщалось ранее, в военной части Васильковского гарнизона при исполнении служебных обязанностей погиб военнослужащий. Установлено, что смерть бойца наступила в результате огнестрельного ранения. По данному факту правоохранители начали служебное расследование.

По словам военного прокурора Киевского гарнизона Романа Грищенко, у старшего лейтенанта были семейные и материальные проблемы. Сам мужчина 1976 года рождения более 10 лет служил в армии, но конфликта с коллегами у него не было. Правоохранители рассматривают версию самоубийства.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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