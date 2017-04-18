Подробности смерти военного в под Киевом: мужчина служил в войсках с 1993 года

Что было в его предсмертной записке – пока не разглашают

Стали известны новые подробности инцидента, произошедшего в воинской части Василькова. Напомним, там обнаружили мертвым 41-летнего военнослужащего с двумя пулевыми ранениями.

"В понедельник около 17.00 в воинской части найдено тело старшего лейтенанта с огнестрельным ранением головы и туловища. Мужчина служил в войсках с 1993 года и занимал должность старшего техника группы регламента и ремонта электронной автоматики технико-эксплуатационной части авиационной техники воинской части. С места ЧП изъяты пистолет Макарова, 2 магазина к ПМ, 14 патронов, 2 пули и гильзы, квитанции из ломбарда и предсмертная записка. Ее подробности мы пока не разглашаем", – сообщает пресс-служба военной прокуратуры.

Там добавляют, что мужчина был женат и проживал на территории Киевской области. Тело погибшего направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы.

Военной прокуратурой Киевского гарнизона ЦРУ начато уголовное производство (ч.1 ст. 115 – умышленное убийство) по факту гибели, карается от 7 до 15 лет лишения свободы. Там говорят, что рассматривают все версии ЧП, но пока основная – самоубийство.

Как сообщалось ранее, в военной части Васильковского гарнизона при исполнении служебных обязанностей погиб военнослужащий. Установлено, что смерть бойца наступила в результате огнестрельного ранения. По данному факту правоохранители начали служебное расследование.

По словам военного прокурора Киевского гарнизона Романа Грищенко, у старшего лейтенанта были семейные и материальные проблемы. Сам мужчина 1976 года рождения более 10 лет служил в армии, но конфликта с коллегами у него не было.