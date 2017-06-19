Подробности страшного ЧП в киевском метро: 19-летняя студентка лишилась части правой ноги и сломала плечо
Девушка потеряла сознание на перроне
Стали известны подробности ужасного инцидента, который случился в киевском метро.
Напомним, в пятницу вечером в подземке на рельсы упала девушка-студентка. ЧП произошло в 20:12 на перроне станции "Льва Толстого". Предварительно, девушка 1998 года рождения потеряла сознание и упала на рельсы.
Поездом ей отрезало часть правой ноги, с многочисленными травмами (перелом плеча) ее доставили в больницу.
Полиция проводит расследование инцидента.
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