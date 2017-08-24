Подробности убийства мужчины в Киеве: застрелен 29-летний иностранец

Сегодня, 09:23

По факту умышленного убийства начато уголовное производство

 


Место убийства. Фото: отдел коммуникации полиции Киева

Место убийства. Фото: отдел коммуникации полиции Киева

Место убийства. Фото: отдел коммуникации полиции Киева

Место убийства. Фото: отдел коммуникации полиции Киева

В полиции сообщили подробности убийства мужчины в Киеве.

ЧП произошло в Печерском районе. В 23:30 полицейские получили сообщение о стрельбе на улице Шота Руставели. Когда на место прибыли патрули и следственно-оперативная группа, обнаружили мертвого мужчину с огнестрельными ранениями. Личность погибшего установлена: это – гражданин другого государства, 1988 г. р.

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Вероятно, злоумышленники скрылись на автомобиле Volkswagen.

По факту умышленного убийства начато уголовное производство. Полицейские устанавливают свидетелей и очевидцев, осматривают прилегающую к месту совершения территорию для выявления камер видеонаблюдения, которые могли зафиксировать момент совершения убийства. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, в столице введен план "перехват".
убийство, иностранец, застрелили, Шота Руставели
Источник:

"Сегодня"

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