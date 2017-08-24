Подробности убийства мужчины в Киеве: застрелен 29-летний иностранец
По факту умышленного убийства начато уголовное производство
Место убийства. Фото: отдел коммуникации полиции Киева
Место убийства. Фото: отдел коммуникации полиции Киева
Место убийства. Фото: отдел коммуникации полиции Киева
Место убийства. Фото: отдел коммуникации полиции Киева
В полиции сообщили подробности убийства мужчины в Киеве.
ЧП произошло в Печерском районе. В 23:30 полицейские получили сообщение о стрельбе на улице Шота Руставели. Когда на место прибыли патрули и следственно-оперативная группа, обнаружили мертвого мужчину с огнестрельными ранениями. Личность погибшего установлена: это – гражданин другого государства, 1988 г. р.
Вероятно, злоумышленники скрылись на автомобиле Volkswagen.
По факту умышленного убийства начато уголовное производство. Полицейские устанавливают свидетелей и очевидцев, осматривают прилегающую к месту совершения территорию для выявления камер видеонаблюдения, которые могли зафиксировать момент совершения убийства. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, в столице введен план "перехват".
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