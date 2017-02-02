Подробности угона авто в Киеве: бандиты не сразу заметили пассажирку, выбросили ее и полчаса удирали от полиции (фото)

В столице произошла масштабная погоня, как в голливудском боевике. Полицейские, патрульные и наряд госохраны преследовали по ночному городу "Форд", угнанный двумя мужчинами в Святошино вместе с пассажиркой на заднем сиденьи. Погоня длилась полчаса, в общей сложности 20 километров и завершилась тем, что преступники протаранили внедорожник полиции охраны и пытались убежать, но были задержаны.

ПОХИЩЕНИЕ И ПРЕСЛЕДОВАНИЕ. Как сообщили в главке столичной полиции, около полуночи к ним поступило сообщение о том, что возле жилого дома на ул. Королева, 8, в Святошино, у 24-летней киевлянки угнали авто "Форд" и отобрали сумку.

"Когда киевлянка парковала свой автомобиль возле дома, сзади подбежали двое неизвестных, выволокли ее из авто, забрали сумку со всем содержимым, сели в машину и уехали. Женщина также сообщила, что в автомобиле... осталась ее подруга — 44-летняя жительница Северной Кореи, которая работает в Киеве", — рассказали "Сегодня" в полиции.

То, что в угнанном авто на заднем сиденьи находится пассажир, преступники поняли уже во время поездки. Покинув Святошинский район, они направились на Оболонь, где в лесополосе выкинули женщину из машины, предварительно связав ей руки пластиковыми хомутами и отобрав сумку с двумя планшетами, деньгами (около 2000 грн) и банковскими карточками. Позже перепуганную кореянку подобрали полицейские.

Засечь угнанное авто правоохранителям удалось в Подольском районе. На улице Косенко,103 наряд полиции охраны на внедорожнике "Хюндай" заблокировал им дорогу — преступники не затормозили и на полной скорости протаранили авто охраны. Даже после этого бандиты не успокоились и попытались сбежать, но были задержаны правоохранителями.

СВЕТИТ 15 ЛЕТ ТЮРЬМЫ. Злоумышленниками оказались двое киевлян, 38 и 28 лет, ранее неоднократно судимые за угон и торговлю наркотиками. Один из них недавно освободился из заключения. "По словам задержанных, в тот вечер они искали автомобиль для угона, жертву выбрали случайно, заметив одинокую девушку, подъехавшую поздно вечером к дому. Украденное авто они планировали сдать на запчасти", — рассказали в столичной полиции. Открыто уголовное производство по статьям "Незаконное завладением транспортным средством" и "Грабеж". Задержанным грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.