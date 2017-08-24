Подробности взрыва на Грушевского в Киеве: основная версия – хулиганство
Женщина получила более тяжелые ранения, чем мужчина, по данным соцсетей
Эксперты обследуют место взрыва
Эксперты обследуют место взрыва
Эксперты обследуют место взрыва
Эксперты обследуют место взрыва
Эксперты обследуют место взрыва
Эксперты обследуют место взрыва
Эксперты обследуют место взрыва
Эксперты обследуют место взрыва
Эксперты обследуют место взрыва
Эксперты обследуют место взрыва
Эксперты обследуют место взрыва
Эксперты обследуют место взрыва
Эксперты обследуют место взрыва
Эксперты обследуют место взрыва
Эксперты обследуют место взрыва
Эксперты обследуют место взрыва
Эксперты обследуют место взрыва
В результате взрыва на улице Грушевского женщина получила тяжелые ранения, она лежала на асфальте, мужчина получил ранение в голову. Об этом сообщают в соцсетях очевидцы.
По некоторым данным, взрыв произошел из-за того, что в машину посольства Азербайджана бросили взрывпакет.
Как пишет "Украинская правда", пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская сообщила, что оперативная группа спецслужбы совместно с полицией работает на месте взрыва на Грушевского.
По ее словам, основной версией взрыва является хулиганство.
На месте инцидента присутствовали руководитель Нацполиции Сергей Князев и секретарь СНБО Александр Турчинов.
По данным очевидца, взрыв произошел между зданием художественного музея на Грушевского 6 и следующим домом.
По его словам, также на месте инцидента присутствовал ребенок, но повреждений он не получила.
Комментарии