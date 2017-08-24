Подробности взрыва на Грушевского в Киеве: основная версия – хулиганство

Сегодня, 16:15

Женщина получила более тяжелые ранения, чем мужчина, по данным соцсетей

 


Эксперты обследуют место взрыва

Эксперты обследуют место взрыва

Эксперты обследуют место взрыва

Эксперты обследуют место взрыва

Эксперты обследуют место взрыва

Эксперты обследуют место взрыва

Эксперты обследуют место взрыва

Эксперты обследуют место взрыва

Эксперты обследуют место взрыва

Эксперты обследуют место взрыва

Эксперты обследуют место взрыва

Эксперты обследуют место взрыва

Эксперты обследуют место взрыва

Эксперты обследуют место взрыва

Эксперты обследуют место взрыва

Эксперты обследуют место взрыва

Эксперты обследуют место взрыва
фото: Данил Павлов

 


Очевидец взрыва. Видео: Антон Комаров

В результате взрыва на улице Грушевского женщина получила тяжелые ранения, она лежала на асфальте, мужчина получил ранение в голову. Об этом сообщают в соцсетях очевидцы.

По некоторым данным, взрыв произошел из-за того, что в машину посольства Азербайджана бросили взрывпакет.

Как пишет "Украинская правда", пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская сообщила, что оперативная группа спецслужбы совместно с полицией работает на месте взрыва на Грушевского.

По ее словам, основной версией взрыва является хулиганство.

На месте инцидента присутствовали руководитель Нацполиции Сергей Князев и секретарь СНБО Александр Турчинов.

По данным очевидца, взрыв произошел между зданием художественного музея на Грушевского 6 и следующим домом.

По его словам, также на месте инцидента присутствовал ребенок, но повреждений он не получила.
фото, видео, взрыв, ранение, Грушевского, хулиганство, взрывпакет
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

В результате взрыва мужчина и женщина получили телесные повреждения.

В Киеве на Грушевского произошел взрыв, есть пострадавшие (добавлены ФОТО)

Сегодня, 15:46

На месте работает следственно-оперативная группа и эксперты-взрывотехники  

Происшествия

Военный скончался после взрыва - СМИ

После взрыва на полигоне под Киевом скончался еще один боец – СМИ

21 Августа, 11:15

Сообщается, что военный по имени Евгений Попов умер 19 августа  

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования