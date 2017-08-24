Подробности взрыва на Грушевского в Киеве: основная версия – хулиганство

Женщина получила более тяжелые ранения, чем мужчина, по данным соцсетей

В результате взрыва на улице Грушевского женщина получила тяжелые ранения, она лежала на асфальте, мужчина получил ранение в голову. Об этом сообщают в соцсетях очевидцы.

По некоторым данным, взрыв произошел из-за того, что в машину посольства Азербайджана бросили взрывпакет.

Как пишет "Украинская правда", пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская сообщила, что оперативная группа спецслужбы совместно с полицией работает на месте взрыва на Грушевского.

По ее словам, основной версией взрыва является хулиганство.

На месте инцидента присутствовали руководитель Нацполиции Сергей Князев и секретарь СНБО Александр Турчинов.

По данным очевидца, взрыв произошел между зданием художественного музея на Грушевского 6 и следующим домом.

По его словам, также на месте инцидента присутствовал ребенок, но повреждений он не получила.