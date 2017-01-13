Подробности взрыва в киевской многоэтажке: гранату подложили в почтовый ящик известного догхантера (фото,видео)

Ручная граната, которая сдетонировала в подъезде киевской многоэтажки, лежала в почтовом ящике брата известного киевского догхантера Алексея Святогора, который также прописан по этом адресу, передает канал "112 Украина".

Евгений Святогор говорит, что сразу упал после того, как открыл ящик. "Услышал звук, похожий на петарду. Очень резко открылась дверца, я увидел оторванную нитку, присел и начал отходить от ящика. В тот момент раздался взрыв. От взрыва меня оглушило на пару минут", – рассказал Евгений Святогор.

Пострадавший отделался синяками и ссадинами, от госпитализации отказался.

Как сообщалось, взрыв случился в подъезде на улице Луначарского вечером 12 января. На месте происшествия правоохранители установили, что местный житель 1978 года рождения решил проверить почтовый ящик. Когда он его открыл, то услышал подозрительный звук и упал.

Полиция открыла уголовное производство. Следователи квалифицируют произошедшее как покушение на убийство (ст. 15 ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.