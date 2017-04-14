Подробности жестокого убийства собак в Киеве: из квартиры живодера спасли двух животных

В Киеве на Оболони из квартиры живодера активисты спасли 2 собак. Животные в клинике, к счастью, они живы.

К сожалению, полиция не имеет полномочий эффективно решать такие ситуации. Однако вмешательство неравнодушных людей помогло сохранить жизнь животных.

Напомним, зоозащитники сообщили, что в одном из домов на Оболонском проспекте мужчина убивает собак и варит их мясо. Страшный конвейер: отлов собак, содержание их без воды и пищи, и убийство, – киевлянин устроил в однокомнатной квартире.

Отчаянный лай собак, который раздается круглосуточно, слышен во всех близлежащих домах, а вонь просто сводит с ума, сообщали местные жители.

Соседи утверждают, что мужчина жестоко издевается над собаками, которых ловит по всему району, а все для того, чтобы ими питаться. Владелец квартиры якобы закрывает собак уже не первый год и никогда не выпускает их на улицу. Следовательно, животные вынуждены справлять естественные потребности прямо в квартире, в результате чего их фекалии стекают к соседям.

Также одна из соседок утверждала, что этот мужчина "спускает с собак жир, а потом варит из него какую-то гадость", а все из-за того, что верит в целебные способности такого варева.