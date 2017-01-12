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Погода в Киеве на пятницу, 13: сильные порывы ветра и 0° http://www.segodnya.ua/img/article/7877/19_main.1484232844.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7877/19_tn.1484232844.jpg Происшествия Ночью будет морозно, на дорогах – скользко  

Погода в Киеве на пятницу, 13: сильные порывы ветра и 0°

Сегодня, 18:52

Ночью будет морозно, на дорогах – скользко

 

В столице ожидается облачная с прояснениями погода
В столице ожидается облачная с прояснениями погода. Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

По прогнозу Украинского гидрометцентра, 13 января в столице ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер южный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью 5-7 ° мороза, днем около 0°.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА напоминает основные правила поведения в случае усиления ветра:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Также городские власти призывают водителей быть внимательными и осторожными на дорогах города.

Пешеходам рекомендуется двигаться на тротуарах с осторожностью, переходить дорогу только в установленных для этого местах и быть осмотрительными.
погода, температура, ветер, снег, кгга, гололедица, скользко
Источник:

"Сегодня"

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