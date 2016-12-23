Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Погром возле Харьковской: в Киеве во время сноса МАФов произошла потасовка – соцсети (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7824/3_main.1482490595.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7824/3_tn.1482490595.jpg Происшествия По словам очевидцев, бульдозеры разнесли рынок из ларьков на Харьковском массиве

Погром возле Харьковской: в Киеве во время сноса МАФов произошла потасовка – соцсети (фото)

Сегодня, 12:58

По словам очевидцев, бульдозеры разнесли рынок из ларьков на Харьковском массиве

Сегодня в Киеве во время сноса рынка из МАФов на улице Ревуцкого, 40 произошла потасовка.

Об этом сообщают пользователи соцесетей.

Возмущенные киевляне, которые работают в ларьках на Харьковском массиве, пытались остановить погром и предотвратить строительство жилого комплекса, для возведения которого будет засыпана часть озера Лебединое.

Отмечается, что в результате потасовки есть пострадавшие. 

Напомним, в последнее время в столице участились случаи демонтажа малых архитектурных форм (МАФ). Так, 15 декабря на Троещине по улице Драйзера 8 "демонтажники" разгромили киоски на одном из рынков.

В ночь с 14 на 15 декабря на Оболони также был разгромлен рынок возле метро.

Ситуация со сносом МАФом в Киеве вызвала скандал. Пользователи социальных сетей, в том числе политики, эксперты и журналисты отмечают, что борьба с незаконными киосками происходит незаконно. А людей, работающих в них, лишают заработка, и это может дорого обойтись столичным властям.
рынок, киев, фото, метро, снос, соцсети, мафы, киевляне, потасовка, харьковская
Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Елена Ваенга. Фото: Instagram

62-летняя Лайма Вайкуле выглядит ровесницей 39-летней Елены Ваенги

Сегодня, 12:01

Знаменитости выступили в дуэте на новогоднем концерте

Звезды

Оля Полякова. Фото: Instagram

Оля Полякова пристыдила Киркорова из-за кокошника

Сегодня, 11:00

Полякова уличила своего коллегу в плагиате

Лада Лузина

17 мест Киева, где происходят ЧУДЕСА (в подарок читателям к 2017 году)

Сегодня, 10:58

Бизнес

Украинцы предпочитают недорогие смартфоны. Фото: Flickr

Украинцы скупают дешевые смартфоны

Сегодня, 10:23

Рынок мобильных устройств почти дорос до уровня двухлетней давности, но цены остаются стабильными

Звезды

Алла Пугачева. Фото: Instagram

Не похожа на себя: помолодевшая Алла Пугачева затмила Валерию и поразила внешним видом

Сегодня, 10:01

Примадонна в этом году похудела и поменяла имидж

Украина

Киев признан самым опасным городом Европы. Фото: skyandmethod.com

Киев признан самым опасным городом Европы

Сегодня, 09:32

Украинская столица оказалась на дне рейтинга из-за противостояний с Россией-агрессором

Звезды

Ани Лорак. Фото: Instagram

Ани Лорак в нижнем белье сравнили с Арианой Гранде

Сегодня, 09:31

Певица позирует в черном топе и трусах

Бизнес

Все, что утром осталось от мини-базара

В Киеве снесли ларьки возле Харьковской

Сегодня, 09:14

Демонтаж провели рано утром

Звезды

Регина Тодоренко. Фото: Instagram

Бикини и коктейли: Регина Тодоренко похвасталась отдыхом с подругами

Сегодня, 09:01

Телеведущая в отпуске занялась серфингом

Экономика

Куда инвестировать сбережения. Фото: finport.am

Что делать, когда закрываются банки

Сегодня, 08:20

Зарабатывать можно с помощью банковских депозитов, валютных сбережений, инвестиций в недвижимость и энергоэффективность 

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.