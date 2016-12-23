Погром возле Харьковской: в Киеве во время сноса МАФов произошла потасовка – соцсети (фото)

По словам очевидцев, бульдозеры разнесли рынок из ларьков на Харьковском массиве

Сегодня в Киеве во время сноса рынка из МАФов на улице Ревуцкого, 40 произошла потасовка.

Об этом сообщают пользователи соцесетей.

Возмущенные киевляне, которые работают в ларьках на Харьковском массиве, пытались остановить погром и предотвратить строительство жилого комплекса, для возведения которого будет засыпана часть озера Лебединое.

Отмечается, что в результате потасовки есть пострадавшие.

Напомним, в последнее время в столице участились случаи демонтажа малых архитектурных форм (МАФ). Так, 15 декабря на Троещине по улице Драйзера 8 "демонтажники" разгромили киоски на одном из рынков.

В ночь с 14 на 15 декабря на Оболони также был разгромлен рынок возле метро.

Ситуация со сносом МАФом в Киеве вызвала скандал. Пользователи социальных сетей, в том числе политики, эксперты и журналисты отмечают, что борьба с незаконными киосками происходит незаконно. А людей, работающих в них, лишают заработка, и это может дорого обойтись столичным властям.