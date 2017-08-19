Похищение человека в Киеве: полиция раскрыла детали
С места происшествия правоохранители изъяли две биты, на одной есть следы крови
Спикер столичной полиции Оксана Блищик заявляет, что правоохранители выясняют личность человека, которого похитили из салона авто на бульваре Перова в Киеве вечером 18 августа, сообщает УНН.
"Работаем над тем, чтобы установить личность потерпевшего, а также людей, которые совершили это правонарушение", – сказала Блищик.
По ее словам, родственники похищенного еще не выходили на связь с правоохранителями.
О происшествии стало известно поздно вечером от женщины, которая стала свидетелем. Ранее распространенная информация о стрельбе, по словам Блищик, не нашла подтверждений.
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"С места происшествия правоохранители изъяли две биты, на одной есть следы крови. Каких-либо обстоятельств, которые указывают на то, что там была стрельба мы не нашли – не было на месте происшествия отстрелянных гильз и транспортное средство не повреждено", – сказала она.
Следователи Днепровского управления полиции открыли уголовное производство по ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, вчера поздно вечером в Киеве на бульваре Перова похитили человека.
Неизвестные подъехали к "БМВ" во двор жилого дома и произвели несколько выстрелов. После этого злоумышленники битами разбили иномарку, вытащили из него и избили водителя, а затем затолкали его в автомобиль и скрылись в неизвестном направлении.
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