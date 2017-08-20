Похищение человека в Киеве: стало известно о судьбе заложника

Столичной полиции удалось установить местоположение мужчины, которого вчера похитили на бульваре Перова в Киеве.

Об этом говорится в сообщении отдела коммуникации киевской полиции.

Отмечается, что похищенный мужчина, которым оказался киевлянин 1995 года рождения, был доставлен в Днепровское управление полиции, где он пообщался со следователями.

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"В настоящее время известно, что он отказывается писать заявление о совершении в отношении его каких-либо правонарушений и отмечает, что не имеет ни к кому претензий, так как у него возникло недоразумение со знакомыми", – говорится в сообщении.

Окончательная правовая оценка данному инциденту будет дана после проведения проверки всех фактов.

Напомним, 18 августа поздно вечером в Киеве на бульваре Перова похитили человека.

Неизвестные подъехали к "БМВ" во двор жилого дома и произвели несколько выстрелов. После этого злоумышленники битами разбили иномарку, вытащили из него и избили водителя, а затем затолкали его в автомобиль и скрылись в неизвестном направлении.