Похитители ребенка под Киевом могут сесть на 15 лет

Сегодня, 12:26

Прокуратура объявила мужчинам о подозрении, досудебное расследование продолжается

 

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 15 лет
Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 15 лет. Автор фото: Сергей Николаев, "Сегодня"

Прокуратура Киевской области сообщила о подозрении двум похитителям, которые взяли в заложники 9-летнего мальчика и требовали выкуп.

Напомним, 29 января 30-летний мужчина путем обмана уговорил 9-летнего мальчика сесть в машину и перевез в свой дом в пгт. Гребенки Васильковского района, где связал руки и заклеил рот ребенку и держал его в заложниках.

Затем злоумышленник для получения выкупа, заручившись помощью 40-летнего соседа, написал записку бабушке мальчика с требованием передать им деньги в сумме 10 тыс. гривен.

В тот же день злоумышленников задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Мужчинам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 147 (захват заложников) УК Украины.

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 15 лет.

Прокуратура требует выбрать подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.
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Источник:

"Сегодня"

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