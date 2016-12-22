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Полицейские устроили погоню за ворами из Броваров в Киев (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7821/18_main.1482419954.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7821/18_tn.1482419954.jpg Происшествия Правоохранители включили мигалки и прижали BMW к обочине  

Полицейские устроили погоню за ворами из Броваров в Киев (фото)

Сегодня, 16:57

Правоохранители включили мигалки и прижали BMW к обочине

 

Сегодня в 13:30 в одном из частных домов в Броварах сработала охранная сигнализация. На место сразу выехали сотрудники полиции охраны. Воры, которые только пытались ограбить дом, тоже всполошились, зачуяв неладное. Они выбежали на улицу и сели в черный BMW. Как раз в этот момент к дому приехали сотрудники полиции охраны и BMW начал удирать. Завязалась погоня. Всем постам полиции, в том числе и Киева, была разослана ориентировка на злоумышленников. Как оказалось, они поехали по направлению к Киеву.

И уже на Броварском проспекте, недалеко от станции метро "Лесная", наряд столичной полиции охраны заметил подозрительное авто беглецов.

"Полицейские включили мигалки и прижали BMW к обочине, а потом задержали пассажиров. В салоне было двое мужчин. Их задержали и доставили в Броварское районное управление полиции. Сейчас выясняют личности мужчин и выясняются все подробности того как они оказались в чужом доме. В машине ничего подозрительного не обнаружили", – сообщили "Сегодня" спикер управления полиции охраны Киева Антонина Олейник.
правоохранители, погоня, мигалки, задержали, BMW, полицейские
Автор:

Александр Марущак

Источник:

"Сегодня"

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