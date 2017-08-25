Полиция Киева открыла два уголовных производства из-за осквернения памятника героям АТО

Сегодня, 12:35

Обливание краской и взрыв квалифицированы как хулиганство

 

На памятник покушались дважды за день. Фото: facebook.com/maksim.romancenko1
На памятник покушались дважды за день. Фото: facebook.com/maksim.romancenko1

По факту взрыва у памятника героям АТО в Киеве открыто уголовное производство. В отделе коммуникации полиции Киева отметили, что следователи квалифицируют произошедшее как хулиганство.

Напомним, в Святошинское управление полиции поступил вызов о взрыве, который произошел неподалеку от памятника воинам АТО на пересечении проспекта Леся Курбаса и ул. Королева около 22:00. В результате происшествия никто не пострадал.

Правоохранители осмотрели место происшествия и изъяли вещественные доказательства, которые направили на экспертизу для установления предмета, который привел к взрыву. Полицейские устанавливают личность, которая причастна к правонарушению, а также свидетелей и очевидцев события, просматривают записи с видеокамер.

Следственным отделом Святошинского управления полиции сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украини.

Напомним также, что вчера утром неизвестные облили памятник белой краской. Следственно-оперативная группа изъяла наслоения краски и собрала вещественные доказательства, которые направлены на экспертизу, опросила свидетелей и очевидцев.

По данному факту также открыто Уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украини.

Ведется следствие, полиция разыскивает лиц, причастных к правонарушениям.
взрыв, хулиганство, ато, памятник героям АТО
Источник:

"Сегодня"

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