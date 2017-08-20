Полиция рассказала подробности задержания угонщиков Lexus замглавы Нацполиции

Сегодня, 17:21

Банда специализировалась на похищении элитных автомобилей в Киеве и области

Фото: Сергей Князев в Twitter
Фото: Сергей Князев в Twitter

Полиция сообщает, что для задержания участников банды, похитившей служебный автомобиль заместителя председателя Нацполиции Александра Фацевича, правоохранители организовали засады.

Как отмечается в сообщении отдела коммуникации ГУ Национальной полиции в Киевской области, правоохранители организовали засады и во время попытки перегнать автомобиль из Обуховского района задержали двух ранее судимых киевлян, 35 и 36 лет. Узнав о задержании своих сообщников, трое организаторов, жители столицы 27, 29 и 38 лет, пытались сбежать. Был введен план "Перехват" и слаженными действиями, при содействии спецназовцев Житомирской полиции, их задержали.

У подозреваемых изъяты поддельные удостоверения сотрудников органов исполнительной власти, полиции и устройства для сканирования и деблокировки автосигнализаций.

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Банда специализировалась на похищении элитных автомобилей в Киеве и области. Установлено, что две недели назад в г. Ирпень они угнали еще одно транспортное средство "Honda CR-V", сообщает полиция.

Угнанное полицейское авто преступники прятали в жилом кооперативе в с. Подгорцы Обуховского района.

"Сейчас продолжаются обыски. Подозреваемые задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Полицейские проверяют их на причастность к совершению аналогичных преступлений", – отмечается в сообщении.

Напомним, ранее в соцсетях сообщили, что у замглавы Нацполиции Александра Фацевича угнали машину.

Как сообщает в Facebook журналист Сергей Мальнев, 11 августа ночью из-под дома водителя на Боголюбова, 25 в Софиевской Борщаговке увели служебный черный Lexus GX 2004 года, номера АА0026ІА, № кузова JTJHT00W653551132.
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