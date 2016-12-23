Полиция в Киеве открыла уголовное производство по факту гибели монтажника на стройке
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет
По факту гибели мужчины на стройке полиция Киева открыла уголовное производство.
Напомним, вследствие трагического события погиб 47-летний монтажник-высотник. Еще двух его коллег с телесными повреждениями разной степени тяжести доставили в больницы.
Трагедия произошла вчера около 10 утра на улице Лобачевского в Днепровском районе столицы. Предварительно установлено, что на строительстве многоэтажного дома во время демонтажа башенного крана оборвался трос монтажного лифта. Как следствие – с высоты около 70-ти метров сорвались трое строителей. Один из них погиб на месте происшествия, двух других, 36-летнего и 41-летнего монтажников, доставили в больничные заведения.
Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 272 (Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
В рамках досудебного расследования правоохранители выясняют все обстоятельства и причины этого трагического события.
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