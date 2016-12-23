Полиция в Киеве открыла уголовное производство по факту гибели монтажника на стройке

По факту гибели мужчины на стройке полиция Киева открыла уголовное производство.

Напомним, вследствие трагического события погиб 47-летний монтажник-высотник. Еще двух его коллег с телесными повреждениями разной степени тяжести доставили в больницы.

Трагедия произошла вчера около 10 утра на улице Лобачевского в Днепровском районе столицы. Предварительно установлено, что на строительстве многоэтажного дома во время демонтажа башенного крана оборвался трос монтажного лифта. Как следствие – с высоты около 70-ти метров сорвались трое строителей. Один из них погиб на месте происшествия, двух других, 36-летнего и 41-летнего монтажников, доставили в больничные заведения.

Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 272 (Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

В рамках досудебного расследования правоохранители выясняют все обстоятельства и причины этого трагического события.