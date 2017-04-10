Полиция в Киеве задержала пьяного сотрудника консульства России

Нетрезвый водитель ехал на автомобиле с дипломатическими номерами РФ

В Киеве патрульные полицейские остановили автомобиль с российскими дипломатическими номерами, за рулем которого находился нетрезвый водитель, передает ТСН.

Полицейских вызвали прохожие, которые видели, как нетрезвый мужчина садился за руль.

"После остановки водитель сразу вызвал сотрудника российского консульства. Вместе они сначала не понимали украинского языка, на котором разговаривали патрульные, а потом уверяли, что водитель не мог употреблять алкоголь, ведь сейчас пост и пьянствовать в Вербное воскресенье – большой грех", – говорится в сообщении.

Когда патрульные предложили пройти алкотест, водитель отказался. На него составили админпротокол, который передали в министерство иностранных дел.

Отмечается, что автомобиль с дипломатическими номерами приехал забирать еще один сотрудник российского консульства.

Напомним, ранее пьяный дипломат РФ Виктор Рышников разбил машину под Киевом. Мужчина врезался в отбойник на Новообуховской трассе.