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Полиция задержала 30 налетчиков на подпольные игорные заведения Киева http://www.segodnya.ua/img/article/7860/79_main.1483727215.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7860/79_tn.1483727215.jpg Происшествия Похищенные вещи, топор и другие предметы изъяты

Полиция задержала 30 налетчиков на подпольные игорные заведения Киева

Сегодня, 20:26

Похищенные вещи, топор и другие предметы изъяты

Подпольные заведения. Иллюстрация: telegraf.com.ua
Подпольные заведения. Иллюстрация: telegraf.com.ua

Во время нападения на нелегально действующее на территории Киева игорное заведение правоохранители столицы задержали группу в составе 29 человек, которых подозревают в совершении почти двух десятков аналогичных налетов.

"Вчера вечером в Днепровском районе работники столичного уголовного розыска совместно с спецназовцами на "горячем" задержали этих правонарушителей, которые снова напали на игорное заведение", – цитирует временно исполняющего обязанности руководителя Национальной полиции Украины Вадима Трояна Отдел коммуникации полиции Киева в пятницу.

В опубликованной информации отмечается, что на этот раз налетчики ворвались в помещение игрового центра, расположенного по улице Андрея Малышко. "Угрожая предметами, похожими на оружие, топором и газовыми баллончиками, они приказали персоналу и всем присутствующим лечь на пол. А потом отобрали у посетителей деньги, мобильные телефоны, личные вещи и, напоследок, разбили десять единиц компьютерной техники, принадлежавшей указанному заведению", – говорится в сообщении.

Во время проведения спецоперации все участники разбойного нападения оказались в руках правоохранителей. Похищенные вещи, топор и другие предметы изъяты. Оружие направлено на проведение экспертного исследования.

"Следственным отделом Днепровского управления полиции сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований. Начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины", – рассказал заместитель начальника следственного управления ГУ Нацполиции в г. Киеве Юрий Гороховских.

27 подозреваемых задержали, они доставлены в Днепровское управление полиции в г. Киеве. Решается вопрос об избрании для них меры пресечения.

"Как установили полицейские, в состав организованной группировки входило около 30 человек. Все они сейчас проверяются на причастность к совершению подобных правонарушений на территории города. Есть все основания полагать, что на счету подозреваемых уже почти два десятка преступных эпизодов, которые они совершили в разных районах столицы. Досудебное расследование продолжается", – говорится в сообщении.

При этом в отделе коммуникации полиции Киева не сообщают о каких-либо действиях в отношении сотрудников и организаторов игорного бизнеса, который с 2009 г в Украине является незаконным.
оружие, казино, игровые автоматы, погром
Источник:

Интерфакс-Украина

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