После взрыва на полигоне под Киевом скончался еще один боец – СМИ

Сегодня, 11:15

Сообщается, что военный по имени Евгений Попов умер 19 августа

 

Военный скончался после взрыва - СМИ
Военный скончался после взрыва - СМИ. Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

В Киевском военном госпитале от полученных ранений скончалась еще одна жертва взрыва мины на полигоне в Киевской области — боец из Никополя (Днепропетровская область). Об этом сообщает Nikopol News.

По информации inforesist.org, военный умер 19 августа. Его звали Евгений Попов.

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Напомним, взрыв на полигоне под Киевом произошел 4 августа — мина отклонилась от предварительно определенной цели и попала в окоп, погиб один человек и еще пятеро бойцов получили ранения.
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