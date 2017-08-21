После взрыва на полигоне под Киевом скончался еще один боец – СМИ

В Киевском военном госпитале от полученных ранений скончалась еще одна жертва взрыва мины на полигоне в Киевской области — боец из Никополя (Днепропетровская область). Об этом сообщает Nikopol News.

По информации inforesist.org, военный умер 19 августа. Его звали Евгений Попов.

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Напомним, взрыв на полигоне под Киевом произошел 4 августа — мина отклонилась от предварительно определенной цели и попала в окоп, погиб один человек и еще пятеро бойцов получили ранения.