После взрыва на полигоне под Киевом скончался еще один боец – СМИ
Сообщается, что военный по имени Евгений Попов умер 19 августа
В Киевском военном госпитале от полученных ранений скончалась еще одна жертва взрыва мины на полигоне в Киевской области — боец из Никополя (Днепропетровская область). Об этом сообщает Nikopol News.
По информации inforesist.org, военный умер 19 августа. Его звали Евгений Попов.
Напомним, взрыв на полигоне под Киевом произошел 4 августа — мина отклонилась от предварительно определенной цели и попала в окоп, погиб один человек и еще пятеро бойцов получили ранения.
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