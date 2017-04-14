После запоя киевлянин "заминировал" департамент полиции

28-летний местный житель может сесть на шесть лет

В Киеве после длительного алкогольного запоя мужчина решил пошутить с полицией.

Вечером в дежурную часть Дарницкого управления полиции по спецлинии "102" обратился неизвестный с сообщением о том, что Департамент патрульной полиции заминирован. На место вызова немедленно выехала следственно-оперативная группа и специалисты взрыво-технических служб, кинологи и работники ГСЧС.

В результате проверки учреждения никаких подозрительных или взрывоопасных предметов не обнаружено. Эвакуация не проводилась. Также в ходе оперативно-следственных действий правоохранители задержали "шутника". Им оказался 28-летний местный житель, который в течение дня употреблял алкогольные напитки, а вечером решил пошутить с полицией.

Следственным отделом Дарницкого управления полиции сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.