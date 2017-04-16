"Потоп" в Киеве: затруднено движение по улице Борщаговской

Сегодня, 12:41

Трудности с движением возникли на отрезке от Воздухофлотского проспекта до Политехнического переулка

В Киеве на улице Борщаговской произошло подтопление проезжей части. Фото: 44.ua
В Киеве на улице Борщаговской произошло подтопление проезжей части. Фото: 44.ua

В Киеве движение по улице Борщаговской на отрезке от Воздухофлотского проспекта до Политехнического переулка затруднено из-за подтопления.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

"Движение по ул. Борщаговской на отрезке от Воздухофлотского проспекта до Политехнического переулка затруднено в связи с подтоплением проезжей части", – говорится в сообщении.

На месте работают аварийные бригады.
киев, потоп, движение, Воздухофлотский проспект

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