"Потоп" в Киеве: затруднено движение по улице Борщаговской

Трудности с движением возникли на отрезке от Воздухофлотского проспекта до Политехнического переулка

В Киеве движение по улице Борщаговской на отрезке от Воздухофлотского проспекта до Политехнического переулка затруднено из-за подтопления.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

"Движение по ул. Борщаговской на отрезке от Воздухофлотского проспекта до Политехнического переулка затруднено в связи с подтоплением проезжей части", – говорится в сообщении.

На месте работают аварийные бригады.