"Потоп" в Киеве: затруднено движение по улице Борщаговской
Трудности с движением возникли на отрезке от Воздухофлотского проспекта до Политехнического переулка
В Киеве движение по улице Борщаговской на отрезке от Воздухофлотского проспекта до Политехнического переулка затруднено из-за подтопления.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.
"Движение по ул. Борщаговской на отрезке от Воздухофлотского проспекта до Политехнического переулка затруднено в связи с подтоплением проезжей части", – говорится в сообщении.
На месте работают аварийные бригады.
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