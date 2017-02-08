Появились фото хулиганов, которые разгромили выставку художника в Киеве

Появились фотографии хулиганов, которые разгромили выставку киевского художника.

Напомним, в столице группа молодых людей разгромила выставку художника Давида Чичкана "Упущенные возможности" в Центре визуальной культуры на ул. Глыбочицкой. Атака длилась не больше пяти минут.

В центр постучалась девушка, и когда охранник открыл ей дверь, за ней ворвалось около 15 молодых людей. Они скрутили охранника и приказали не двигаться. Нападавшие разбили стены, разрисовали их надписями, забрали часть работ и убежали. По словам организаторов, полиция прибыла только через 40 минут.

В полиции говорят, что начали поиск злоумышленников. "О погроме в Центре визуальной культуры, нам сообщили во вторник около 18:00, и на место выехали сотрудники полиции. По словам сотрудников центра, в зал ворвалось около 15 человек с прикрытыми лицами. Один удерживал охранника, а другие повредили имущество центра, на стенах краской нанесли надписи, а также разорвали работы масштабной графики — выставочные экспонаты художника", — сообщили в полиции Киева.

Там добавляют, что действия нападавших подпадают под статью "Хулиганство", за это погромщикам, если они будут найдены, грозит до четырех лет лишения свободы.