Пожар на киевском заводе потушили, жертв нет

Сегодня, 16:57

Продолжается разборка поврежденных конструкций

 

Пожар на заводе потушили. Фото: kyiv.npu.gov.ua
Пожар на заводе потушили. Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Подольском районе Киева потушили масштабный пожар.

Предварительно известно, что в складских помещениях загорелось топливное масло.

Напомним, сегодня около 13:50 в дежурную часть Подольского управления столичной полиции поступило сообщение о пожаре на улице Набережно-Луговой, 8. По указанному адресу немедленно выехали сотрудники полиции территориального управления и патрульные наряды.

Киевские правоохранители огородили место происшествия и обеспечивали там должное поддержание правопорядка. Кроме этого, в связи с тушением пламени на проезжей части было частично ограничено движение автотранспорта.

По состоянию на 15:00 пожар в складском помещении ликвидирован. Продолжается разборка поврежденных конструкций. Жертв и пострадавших нет.

Напомним, на днях в Киеве загорелось здание на территории одного из заводов по ул. Бориспольской. Спасателей на место происшествия вызвали в 21:28. Прибыв к месту вызова, пожарные установили, что горит двухэтажное недействующее здание и сразу же приступили к тушению пожара. В 22:50 спасатели локализовали пламя, а в 00:11 2 февраля – полностью потушили.
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Источник:

"Сегодня"

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