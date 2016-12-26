Пожар на Лесной в Киеве: торговцы говорят, что рынок подожгли (видео)

Один человек погиб во время пожара на рынке секонд-хенда в Киеве. Загорелись склады возле станции метро "Лесная" вчера после обеда. Полностью уничтожены две тысячи квадратных метров павильонов. Среди версий, которые изучают следователи – умышленный поджог и нарушение правил безопасности. Последний раз пожарные проверяли этот рынок два года назад. Директора предприятия ждут сегодня на допрос в полиции.

"Резко пошел дым, и в течении, может, получаса, все очень быстро начало загораться. Все разбежались, все вышли на дорогу, запаниковали. А тушить – никто не тушил", – вспоминает о событиях Михаил, очевидец пожара.

Именно из-за паники и неустроенности пожарные, хоть и прибыли на вызов за семь минут, взять пожар под контроль смогли лишь спустя час. Позже под завалами нашли и жертву трагедии. "В одном из туалетов нашли женщину. О возрасте неизвестно, она полностью обгорела", – говорит Геннадий Плис, первый заместитель главы КГГА.

Из-за угрозы возгорания кабелей метрополитена, который расположен рядом, на несколько часов закрыли станции "Лесную" и "Черниговскую". После ликвидации пожара движение поездов возобновили.

Рынок секонд-хенд, расположенный под навесом, разрушен почти до основания. "Пожар набирал большие обороты, потому что здесь большое наличие горючих материалов, кроме того несвоевременность сообщения спасателям, а также все это находится под одной крышей", – рассказала Светлана Водолага, начальник пресс-службы ГСЧС в Киеве.

Огонь удалось потушить через два часа, причины пожара устанавливаются. Впрочем, сами работники рынка считают, что это был поджог. Светлана работает на этом рынке не первый год. Женщина боится показывать лицо, но утверждает: сама видела молодых людей, которые, по ее мнению, и подожгли рынок. "Видела, как убегали два парня, через минут пять начался пожар. Это не взрыв, просто был хлопок. Они выскочили, побежали к мосту", – рассказала женщина.

Планы снести рынок секонда на метро "Лесная" появились еще три года назад. Тогда большинство павильонов свернули. Часть их владельцев перебралась в более цивилизованные условия – в ближайший торговый центр. Остальные расположились снова на улице, неподалеку от страрого места. А накануне, рассказывают продавцы , им угрожали. Кто именно – не говорят. "Его должны были снести, нам угрожали, но это все закончилось тем, что никто не приехал", – вспоминает Павел, работник рынка.

На этот раз спасти рынок не удалось. Между тем, в мэрии пообещали разобраться не только в том, почему загорелся базар, а и насколько законным он был.