Пожар возле метро "Лесная" был похож на настоящий ад – очевидцы

Вчера возле метро "Лесная" произошло одно из самых масштабных происшествий за последнее время: пылали торговые ряды крупнейшего в столице секонд-хенда. Не обошлось без жертв: на месте ЧП обнаружили обгоревшее тело.

ЧП на секонде на ул. Мурманской, 6 (рядом с одним из выходов из метро) произошло около 11:30. Огонь быстро охватил огромную территорию, а столб черного дыма, который поднимался от пожарища, был виден за десятки километров. "Это напоминало настоящий ад. Все вспыхнуло за секунды, заволокло дымом, люди кричали и бегали туда-сюда. Торговцы пытались спасти свой товар", — рассказывает свидетель ЧП Марина Гончар.

Начало пожара: возгорание возникло рядом с метро.

Пожар тушили почти сотня спасателей несколько часов. Пламя уничтожило две тысячи "квадратов" рынка. "На месте работало 22 единицы техники и 92 человека личного состава. Тушение усложнялось огромным количеством легковоспламеняющихся вещей. Также существовала угроза распространения огня на станцию метро и на территорию автостоянки, но пожарным удалось этого не допустить (там лишь незначительные повреждения). В 13:10 возгорание удалось локализировать, а полностью ликвидировали его в 15:31", — рассказали нам в ГСЧС Киева.

Издалека. От места ЧП поднимался громадный столб дыма. Фото: Фото: О. Баранов

Изначально в соцсетях появилась информация о десятках пострадавших от пожара. Но спасатели (по состоянию на 17:00 воскресенья) подтвердили гибель только одного человека: сильно обгоревший труп обнаружили во время тушения. Предварительно, погибла женщина, которая работала на секонде. Когда все вокруг охватил огонь, она была в туалете и не смогла выбраться. Но вчера после ликвидации пожара спасатели еще долго разбирали сгоревшие конструкции и искали возможных жертв.

Из-за ЧП почти на два часа закрыли две станции метро — "Лесную" и "Черниговскую". Поезда курсировали только до "Дарницы". "На "Лесной" огнем была повреждена изоляция силового кабельного оборудования. Движение возобновили максимально оперативно, как только специалисты удостоверились, что это безопасно для пассажиров. Но работы будут продолжаться, пока не устранят все повреждения", — объясняет помощник начальника КП "Киевский метрополитен" Наталка Макогон. Коллапс, к слову, творился и с наземным транспортом возле "Лесной". Люди жаловались, что таксисты взвинтили цены. А в пригородные маршрутки, которые подвозили людей до станции "Дарница" (обычно у них конечная на "Лесной"), набивались огромные толпы.

Причины: с версиями разберется полиция

Расследовать причины ЧП будет полиция. Как вчера рассказали нам в ГУ НП Киева, оперативники только ближе к вечеру приступили к работе, когда пожар был потушен. "Информация о событии зарегистрирована. После того как следственно-оперативная группа закончит работу на месте, будет решаться вопрос, по какой статье открывать уголовное производство", — рассказали в полиции Киева. Киевляне же предполагают разное.

Вчера на месте события многие говорили, что пожар возник в результате поджога. "Слишком быстро все разгорелось. Явно что-то горючее подбросили", — говорит киевлянин Валентин Сачко.

Также торговцы обсуждают, что слухи о готовящемся пожаре уже гуляли несколько дней. "Как вообще можно подобные объекты размещать возле метро и подвергать тысячи людей опасности? Сомневаюсь, что там пожарные нормы соблюдались, а тряпки горят очень хорошо", — пишут другие в соцсетях.

Потушили. Выгорело 2 тысячи "квадратов" торговых площадей. Фото: В. Антонов