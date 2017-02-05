Пожилой мужчина ограбил киевлянку прямо в вагоне метро

Сегодня, 12:30

Грабителя задержали полицейские прямо на платформе

Грабителя задержали. Фото: stavropolye.tv
Грабителя задержали. Фото: stavropolye.tv

На станции метро "Лыбедская" произошло дерзкое преступление – пассажирка была ограблена прямо в вагоне поезда. Как рассказали в ГУ НП Киева, еще на платформе злоумышленник увидел женщину, которая входила в вагон с мобильным телефоном в руках.

"Воспользовавшись тем, что женщина держала еще и тяжелую сумку, мужчина выхватил телефон у нее из рук и выскочил из вагона. Однако, далеко убежать ему не удалось. На платформе он попал в руки полицейских", – сообщают в столичной полиции.

Пострадавшая подтвердила, что на нее напал именно этот мужчина. Кроме того, при осмотре его вещей нашли украденный гаджет. Злоумышленником оказался 52-летний житель Киевской области, который уже неоднократно привлекался к ответственности за аналогичные преступления. Мужчина пояснил, что телефон собирался продать, а деньги потратить. Теперь за грабеж ему грозит до 4 лет тюрьмы.
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Автор:

Наталья Мамчур

Источник:

"Сегодня"

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