Преподавателя, который пропал в Киеве, нашли мертвым

Тело мужчины было спрятано в заброшенном здании на Оболони

Руководитель департамента спорта Межрегиональной академии управления персоналом Мирон Ильницкий, который пропал более месяца назад, найден в Киеве мертвым, сообщает "Обозреватель", ссылаясь на собственные источники.

Труп 61-летнего мужчины нашли работники коммунальных служб в разрушенном помещении возле жилого дома на улице Озерная в Оболонском районе.

На шее погибшего была веревка, а на голове обнаружена травма от удара тупым тяжелым предметом (возможно, молотка).

Тело было обнаружено во дворе одного из домов на улице Озерная на Оболони. Скриншот: "Яндекс. Карты"

Все обстоятельства происшествия устанавливают правоохранительные органы. Среди версий смерти преподавателя вуза – убийство.

Напомним, Мирон Ильницкий пропал в ночь на 27 декабря. Его сын Андрей Ильницкий рассказал, что отец пошел в аптеку по ул. Озерной и домой не вернулся.