Прокуратура Киева требует снести скандальную АЗС на улице Ревуцкого

Прокуратура обратилась в суд относительно сноса скандальной АЗС на ул. Ревуцкого в Киеве.

Столичная прокуратура предъявила иск в Хозяйственный суд Киева о сносе автозаправочной станции, которую частное общество самовольно построило на пересечении улиц Ревуцкого и Анны Ахматовой в Дарницком районе столицы.

Установлено, что земельный участок по указанному адресу решением Киеврады был передан обществу для эксплуатации здания сервисного обслуживания водителей с автостоянкой. Однако, в нарушение условий договора и при отсутствии согласия собственника земли, а именно столичной общины в лице Киевского горсовета, арендатор начал возводить на ней многотопливную автозаправочную станцию.

Прокуратура Киева предъявила иск о сносе самовольно построенного объекта.

По факту незаконного строительства АЗС на пересечении улиц Ревуцкого и Анны Ахматовой начато уголовное производство по ч. 1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ст. 356 (самоуправство) УК Украины, в рамках которого в суд направлено ходатайство об аресте имущества и запрет строительства на этом участке.

Напомним, в Киеве протестующие неоднократно блокировали улицу Ревуцкого, выступая против строительства автозаправочной станции.