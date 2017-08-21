Прокуратура Киева требует снести скандальную АЗС на улице Ревуцкого

Сегодня, 17:17

Земельный участок был передан частному обществу для эксплуатации здания сервисного обслуживания водителей

Прокуратура Киева предъявила иск о сносе самовольно построенного объекта. Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua
Прокуратура Киева предъявила иск о сносе самовольно построенного объекта. Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Прокуратура обратилась в суд относительно сноса скандальной АЗС на ул. Ревуцкого в Киеве.

Столичная прокуратура предъявила иск в Хозяйственный суд Киева о сносе автозаправочной станции, которую частное общество самовольно построило на пересечении улиц Ревуцкого и Анны Ахматовой в Дарницком районе столицы.

Установлено, что земельный участок по указанному адресу решением Киеврады был передан обществу для эксплуатации здания сервисного обслуживания водителей с автостоянкой. Однако, в нарушение условий договора и при отсутствии согласия собственника земли, а именно столичной общины в лице Киевского горсовета, арендатор начал возводить на ней многотопливную автозаправочную станцию.

Прокуратура Киева предъявила иск о сносе самовольно построенного объекта.

По факту незаконного строительства АЗС на пересечении улиц Ревуцкого и Анны Ахматовой начато уголовное производство по ч. 1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ст. 356 (самоуправство) УК Украины, в рамках которого в суд направлено ходатайство об аресте имущества и запрет строительства на этом участке.

Напомним, в Киеве протестующие неоднократно блокировали улицу Ревуцкого, выступая против строительства автозаправочной станции.
иск, прокуратура, азс, земельный участок, Ревуцкого
Источник:

"Сегодня"

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