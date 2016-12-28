Пьяная киевлянка вызвала скорую помощь "ради развлечения"

Некоторые киевляне шутки ради вызывают скорую помощь, чтобы просто развлечься. Об этом нам рассказал врач столичной скорой помощи Ярослав Вус.

"На днях нас вызвала женщина 40 лет на улицу Кирилловскую (бывшая Фрунзе) на Подоле. Дама пожаловалась, что ей плохо – низкое давление. Позже она подтвердила вызов. И мы прибыли по адресу вызова в 15:44. Нас встретила компания из двух женщин и мужчины, которые праздновали… Новый год. Они находились, мягко говоря, в нетрезвом состоянии, до этого уже выпили большую дозу водки. Они лезли к нам обниматься и целоваться. А на наше возмущение и вопрос: зачем вызвали, ведь в это время кто-то по-настоящему нуждается в помощи, дамочка ответила, что вызвала скорую помощь ради развлечения, просто ей захотелось молодого доктора. На это мы ответили, что получат не только молодого доктора, но еще и молодого полицейского. Мы вызвали полицию. Все разбирательство длилось ровно час. Прибывшие полицейские выписали постановление по ст. 183 ККУ. Увы, по этой статье штраф очень маленький, всего 51 гривна", – рассказал нам Ярослав.

По его словам, таких случаев очень много. "Ложных и непрофильных вызывов очень много, около 80%. Нас постоянно вызывают такие люди, ради развлечения. Как по мне это не люди, а просто пьяные уроды. Ведь на них приходится тратить много времени, а в этот момент кто-то умирает в городе, так и не дождавшись вовремя скорую помощь", – говорит нам медик.