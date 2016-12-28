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Пьяная киевлянка вызвала скорую помощь "ради развлечения" http://www.segodnya.ua/img/article/7838/90_main.1482922624.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7838/90_tn.1482922624.jpg Происшествия Женщине "захотелось молодого доктора"  

Пьяная киевлянка вызвала скорую помощь "ради развлечения"

Сегодня, 12:54

Женщине "захотелось молодого доктора"

 

Женщина вызвала скорую помощь ради развлечения
Женщина вызвала скорую помощь ради развлечения. Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

Некоторые киевляне шутки ради вызывают скорую помощь, чтобы просто развлечься. Об этом нам рассказал врач столичной скорой помощи Ярослав Вус.

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"На днях нас вызвала женщина 40 лет на улицу Кирилловскую (бывшая Фрунзе) на Подоле. Дама пожаловалась, что ей плохо – низкое давление. Позже она подтвердила вызов. И мы прибыли по адресу вызова в 15:44. Нас встретила компания из двух женщин и мужчины, которые праздновали… Новый год. Они находились, мягко говоря, в нетрезвом состоянии, до этого уже выпили большую дозу водки. Они лезли к нам обниматься и целоваться. А на наше возмущение и вопрос: зачем вызвали, ведь в это время кто-то по-настоящему нуждается в помощи, дамочка ответила, что вызвала скорую помощь ради развлечения, просто ей захотелось молодого доктора. На это мы ответили, что получат не только молодого доктора, но еще и молодого полицейского. Мы вызвали полицию. Все разбирательство длилось ровно час. Прибывшие полицейские выписали постановление по ст. 183 ККУ. Увы, по этой статье штраф очень маленький, всего 51 гривна", – рассказал нам Ярослав.

По его словам, таких случаев очень много. "Ложных и непрофильных вызывов очень много, около 80%. Нас постоянно вызывают такие люди, ради развлечения. Как по мне это не люди, а просто пьяные уроды. Ведь на них приходится тратить много времени, а в этот момент кто-то умирает в городе, так и не дождавшись вовремя скорую помощь", – говорит нам медик.
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Автор:

Александр Марущак

Источник:

"Сегодня"

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