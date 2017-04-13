Пьяная женщина ездила по Киеву на иномарке с выключенными фарами

В Киеве нетрезвая женщина-водитель на автомобиле "Хонда" пыталась сбежать от патрульных полицейских.

Как сообщает "Киев Оперативный", на улице Белицкой экипаж патрульной полиции заметил автомобиль "Хонда", который передвигался с выключенными фарами.

"Пытались остановить, но мадам-водитель решила протянуть до самого въезда в свой двор на Замковецкой, 106. Остановившись, начала общение и сразу все стало ясно: все признаки алкогольного опьянения. Проходить тест на состояние алкогольного опьянения отказалась, хоть и была предупреждена о том, что наказание точно такое же. Оформлена", – говорится в сообщении.