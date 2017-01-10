Пьяный мужчина 16 раз за сутки сообщил о заминировании зданий в Киеве

Мужчина находится на учете в социотерапии и психоневрологическом диспансере

В Киеве на Святошино задержали анонимного "минера". По данному факту начато уголовное производство.

"Только в течение одних суток 67-летний киевлянин 16 раз звонил по номеру "102" и сообщал об угрозе взрыва различных учреждений. В настоящее время уже установлено, что с октября прошлого года он сделал 106 вызовов в полицию и в 98 случаях "минировал" различные помещения, – рассказал начальник Святошинского управления ГУНП в г. Киеве Владимир Ткаченко.

Правоохранители оперативно установили мужчину, причастного к указанному правонарушению, и задержали его в порядке ст. 208 УПК Украины. Он в содеянном сознался.

Следственным отделом Святошинского управления полиции сведения о данном событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

Правоохранители также выяснили, что этот правонарушитель злоупотребляет алкогольными напитками и под влиянием спиртного постоянно звонит в полицию и в другие учреждения. Кроме этого, он еще находится на учете в социотерапии и психоневрологическом диспансере.

Напомним, в декабре на электронный адрес ГУ НП столицы поступило сообщение о заминировании. В письме "минер" информировал, что в одном из двух супермаркетов известной сети заложена взрывчатка, рассказали в полиции.

По указанным адресам срочно прибыли следственно-оперативные группы районных управлений полиции, специалисты взрывотехнической службы, кинологи, спасатели и врачи. Всего правоохранители эвакуировали около 800 человек: посетителей и работников магазинов.